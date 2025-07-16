"Faladdin" ve "Binnaz" fal uygulamalarının sahibine gözaltı

Fal bakma uygulalamalarından olan "Faladdin" ve "Binnaz" isimli iki uygulama ve internet siteleri ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun incelemesi ve uzman bilirkişi raporuna göre; söz konusu uygulamalar ve siteler üzerinden ücret karşılığında fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi hizmetler verilerek suç geliri elde edildiği tespit edildi.

Ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin yurt dışına çıkarıldığı da belirlendi.

GÖZALTI KARARI



Yürütülen soruşturma kapsamında şirket yetkilisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın gözaltı kararının ardından iki şirkete eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Gözaltına alınan Taşdelen'in banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıkları, araçları, deniz taşıtları ile Arteria Yazılım A.Ş.'deki ortaklık paylarına İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

El konan ikişer otomobil, deniz aracı ile şirketin piyasa değerinin yaklaşık 107 milyon 500 bin lira olduğu belirlendi.