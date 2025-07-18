"Faladdin" ve "Binnaz"ın kurucusu: Ben falcılara inanmam

Fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren ve fal bakma uygulamaları "Faladdin" ve "Binnaz"ın sahibi Sertaç Taşdelen hakkında bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında dün "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanan şüpheli Taşdelen'in Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesi ortaya çıktı.



"FALCILARA İNANMAM"



Taşdelen kimlik tespitinde aylık gelirinin ortalama 150 bin lira olduğunu belirtti.



Şüpheli ifadesinde ise "Ben Türkiye'ye para girişi sağlamış, istihdam sağlamış teknoloji girişimcisiyim. Bizler yapay zekanın da kullanıldığı uygulamalar üretiyoruz." dedi.



Falcılıkla, muskacılıkla, üfürükçülükle, hocalıkla alakası olmadığını savunan Taşdelen, "Daha önce de böyle bir soruşturma geçirdim ama sonucunda takipsizlik aldım. Ben falcılara inanmam." ifadelerini kullandı.



Kendisinin vatansever olduğunu dile getiren şüpheli, şöyle devam etti:



"Yurt dışında bir çok yerde konuşmalar yaptım. Ben vatanseverim, kaçmak gibi bir hayalim olsaydı buraya gelmezdim. Uygulamalarımız 120 ülkede kullanılıyor ve ülkemize döviz girişi sağlıyorum. Yüksek bir mal varlığı sahibi değilim. Ben bir kanaat önderi olmak istiyorum. Adaletin mutlak gücüne saygı duyuyorum."