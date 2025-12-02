"Faladdin" ve "Binnaz"ın sahibi Sertaç Taşdelen'e tahliye

Fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritasının yer aldığı fal bakma uygulamaları "Faladdin" ve "Binnaz"ın sahibi Sertaç Taşdelen hakkında bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Taşdelen İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

"BENİM TEK GAYEM BU MEMLEKETTE ÜRETMEK"

Tutuklu sanık Taşdelen savunmasında, şirketlerinin yazılım ve teknoloji alanında faaliyet gösterdiğini öne sürdü.

Sertaç Taşdelen “Türkiye’de bir teknoloji ve yazılım şirketi kurdum. Yaklaşık 40 kişilik mühendislerden oluşan kadromuz vardır. Bizim burada asla kara para aklamamız mümkün değildir. Türkiye’den 1 lirayı dahi yurt dışına aktarmadık. Aldığımız tek hizmet reklam harcamalarıdır. Benim tek gayem bu memlekette üretmek. Teknoloji ihracatı yaparak ülkemize kazandırmak." iddiasında bulundu.

Son sözü sorulan Taşdelen, tahliyesini istediğini söyledi. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın ev hapsi adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. Soruşturma dosyasında MASAK ve Ticaret Bakanlığı raporlarına da yer verilmiş, suç gelirlerinin yurt dışına çıkardığı öne sürülmüştü.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede; Sertaç Taşdelen’in 2019’da oluşturduğu “Faladdin”, “Binnaz abla” ve bunların internet sitesi uzantıları olan bilişim sistemlerini fal bakmak, gaibden haber vermek, medyumluk gibi suç teşkil eden eylemleri gerçekleştirmek amacıyla kurduğu anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, Taşdelen’in elde ettiği gelirlerin suç geliri olduğu, yasal bir faaliyette bulunuyormuş gibi suç gelirlerini vergilendirmek suretiyle meşru bir kazançmış gibi gösterdiği, gelirleri yurt dışına çıkartma eyleminde bulunduğu, ayrıca Taşdelen’in eylemlerinin falcılık faaliyeti içermesi nedeniyle Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığının 9 Ocak 2024’te Faladdin isimli uygulamada fal tanıtımı, "binnaz.com" ile "binnazabla.com" sitelerinde ise medyumluk tanıtımı yapılması nedeniyle reklamları durdurma cezası verdiği kaydedildi.

MASAK raporuna da yer verilen iddianamede, Taşdelen’in 2013’ten bu yana SGK çalışma kaydının bulunduğu, prime esas kazancının düşük tutarlar içerdiği, 3 şirkette aktif ortaklık bilgisi ile 4 şirkette aktif yöneticilik kaydının yer aldığı, herhangi bir gayrimenkule sahip değilken, 5 kara ve 2 deniz taşıtı sahibi olduğu ve bankacılık transfer işlemlerinin genel olarak her bir yıl için yüksek montanlı olduğu ancak özellikle 2024-2025 yıllarına ait toplam işlem hacminin oldukça yüksek, nakit işlemler toplamının ise düşük profil çizdiği, 2024’e ait nakit çekim toplamlarının yüksek olduğu aktarıldı. Hazırlanan iddianamede Sertaç Taşdelen’in “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.