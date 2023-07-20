"Falaka" davası sanığına hapis cezası kararı bozuldu

NE OLMUŞTU?

Melikgazi ilçesinde kargo şirketinde çalışan, evli ve 2 çocuk babası Erkan T.’nin, maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırıp gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdığı iddia edildi. Erkan T.'nin, falakaya yatırdığı kadınlardan "güzel" dediklerine 500 TL, "çirkin" dediklerine ise 250 TL ödeme yaptığı öne sürüldü. Erkan T., falaka görüntülerini de kayıt altına aldı. Erkan T., başka kadınlara da çektiği videoları gönderdi. Benzer teklifte bulunduğu N.K. isimli kadının savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla Erkan T. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Erkan T., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

KAMU DAVASINDAN BERAAT

Erkan T. hakkında eşi H.T.'ye eylemleri nedeniyle "eşe karşı eziyet çektirme" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "müstehcenlik" suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Kayseri 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın geçen nisan ayında görülen 3'üncü duruşmasına sanık Erkan T. ile eşi H.T. katılmadı. Erkan T.'nin avukatı Ahmet Bozkurt ise salonda hazır bulundu. Duruşma savcısı, davaya ilişkin görüşünün değişmediğini belirterek, mütalaasını tekrar etti. Savcı, sanığın "müstehcenlik" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını, söz konusu görüntülerin ise müsaderesine (el konulmasına) karar verilmesini istedi. Ayrıca "eziyet" suçundan da sanığın beraatine karar verilmesini talep etti. Hakim, Erkan T.'yi, "müstehcenlik" suçundan "iyi hal" indirimi de uygulayarak 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırırken, "eşe karşı eziyet" suçundan açılan kamu davası suçundan ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.