'Falaka' davasında sanığın 4 yıla kadar hapsi istendi

'Falaka' davasının sanığı kargocu Erkan T.'ye istenen ceza belli oldu.

Soruşturmada Erkan T. hakkında, eşi H.T.'ye eylemleri nedeniyle 'eşe karşı eziyet çektirme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'müstehcenlik' suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Kayseri 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın ikinci duruşmasına sanık Erkan T. ile eşi H.T. katılmadı. Erkan T.'nin avukatı ise salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, davaya ilişkin görüşünün hazır olduğunu belirterek mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın 'müstehcenlik' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını ve söz konusu görüntülerin müsaderesine (el konulmasına) karar verilmesini istedi.

Ayrıca 'eziyet' suçundan da sanığın beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme hakimi verdiği ara kararla, sanık avukatının esasa ilişkin savunmasını hazırlamak için süre istemesi nedeniyle duruşmayı karar vermek üzere erteledi.



"ZORLA DEĞİL RIZAYLA"



Söz konusu videolarda zorlama olmadığını söyleyen sanık Erkan T., ilk duruşmada verdiği ifadesinde, "Eşimin rızası ile oldu. Bir kez de ismini H. olarak bildiğim bir kadın ile rızası dahilinde bir video çektim. Kimseye benzer bir uygulama yapmadım. Kimseyi zorlamadım." dedi. Videoyu bir yerde paylaşmadığını iddia eden sanık "Videoların daha sonra nasıl yayıldığını bilmiyorum. Bu videolar emniyet tarafından sızdırılmış olabilir. Ben, hiçbir yerde paylaşmadım. Cep telefonumda tespit edilen videolar, bu tarz internet sitelerinden aldığım videolardır. Bu tarz videoları yüklerken kadınların çıplak ya da giyinik olduklarına bakmadım." ifadelerini kullandı.



Erkan T., şöyle devam etti:

Ben bu videoları örnek olsun diye yükledim, ardından sildim. N. isimli kadına bu tarz videolar çekip paylaşmak istediğimi söylemiştim. O da kendisinin de merak etiğini söylemişti. Ardından N. ile bu tarz paylaşım yaparak, birlikte para kazanacağımızı düşündüm" ifadelerini kullandı.

