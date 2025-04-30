Falezlerde alarm! Sevgilisiyle tartıştan adam 2,5 saatte ikna edilebildi
Antalya'da sevgilisiyle tartışan bir kişi, falezlere çıktı. Ekipleri alarma geçiren adam, 2,5 saat sonunda ikna edilebildi.
Antalya'da bir kişi falezlere çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Olay, Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Parkı’nda dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki M.Y., sevgilisiyle yaşadığı tartışmanın ardından falezlerin kenarına çıktı.
Durumu fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin yaptığı ilk görüşmeler sonuç vermeyince, Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı müzakereci polis olay yerine çağrıldı.
Bu süreçte M.Y.’nin babası ve bazı yakınları da bölgeye gelerek ikna çalışmalarına katıldı.
Olay yerinde bulunan sevgilisi ise zaman zaman gözyaşlarına hakim olamazken, çift arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.
POLİS MONT VERDİ
İkna çabaları sırasında hava sıcaklığının düşmesi üzerine müzakereci polis, M.Y.’ye mont verdi. Montu uzatırken, "Ben bile üşüdüm, hava soğuk. Seni düşünüyoruz, seni seviyoruz. Senin için buradayız, bize biraz daha yardımcı ol." ifadelerini kullandı.
İkna edilen M.Y., güvenli şekilde bulunduğu yerden alındı.
Ambulansa alınırken kısa süreli zorluk çıkaran M.Y., sağlık ekiplerinin eşliğinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.
- Etiketler :
- Haberler -
- Antalya
- intihar
- Antalya Konyaaltı