Falezlerde alarm! Sevgilisiyle tartıştan adam 2,5 saatte ikna edilebildi

Bu süreçte M.Y.’nin babası ve bazı yakınları da bölgeye gelerek ikna çalışmalarına katıldı.

Durumu fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde bulunan sevgilisi ise zaman zaman gözyaşlarına hakim olamazken, çift arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

POLİS MONT VERDİ

İkna çabaları sırasında hava sıcaklığının düşmesi üzerine müzakereci polis, M.Y.’ye mont verdi. Montu uzatırken, "Ben bile üşüdüm, hava soğuk. Seni düşünüyoruz, seni seviyoruz. Senin için buradayız, bize biraz daha yardımcı ol." ifadelerini kullandı.

İkna edilen M.Y., güvenli şekilde bulunduğu yerden alındı.

Ambulansa alınırken kısa süreli zorluk çıkaran M.Y., sağlık ekiplerinin eşliğinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.