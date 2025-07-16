Antalya'daki falezlerde manzara keyfi hastanede bitti.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kılınçarslan Mahallesi Karaalioğlu Parkı’nda 13.30 sıralarında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, parktaki falezler kısmında manzara izleyen Kadir Ö. (36) dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre yükseklikten ağaçlık alana düştü.

Kadir Ö.'ye ilk yardım ise düştüğünü fark edip ona yardım eden çevredeki vatandaşlardan geldi.

Bulunduğu yerden güvenli bölgeye getirilen Kadir Ö.'ye, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansa alındı.

Başı ve vücudunun çeşitli bölgelerinde sıyrıklar oluşan adam, tedavi için hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.