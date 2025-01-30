Falezlerde sır olay: Boran öldü, genç kız yaralı bulundu

Antalya’daki falezlerde bir gencin cansız bedeni bulundu, genç bir kız ise aynı yerde yaralı olarak kurtarıldı.



Dün akşam saat 20.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Y.Z., falezlerden düştüğünü belirterek yardım istedi.



İhbarla Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Tevfik Işık Caddesi’ndeki falezlere gelen deniz polisi, düştüğü yeri belirlediği genç kızı bulup, bota aldı.



Y.Z., daha sonra Yat Limanı’na getirildi. Vücudunda kırıklar olan Y.Z., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

"HÜSEYİN'DEN HABERİNİZ VAR MI?"



Diğer yandan dün saat 21.00 sıralarında baba Aydın Karabulut’u arayan Hüseyin Boran Karabulut’un arkadaşı Efe Ç., “Hüseyin’den haberiniz var mı? Arkadaşı Y.Z. ile birlikte gittikleri falezlerden düşmüş.” dedi.



Bu görüşme sonrası Aydın ve Gülay Karabulut çifti, polis merkezine durumu bildirip, çocuklarını aramak üzere falezlere gitti.



Hüseyin Boran’ı defalarca telefondan arayan babası, falezlerden inerek oğlunu bulmaya çalıştı ancak sonuç alamadı.