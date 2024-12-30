Falezlerden düşen otomobilin sürücüsü 5'inci günde aranıyor

Antalya'da 25 Aralık'ta akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Eski Lara Caddesi Mobil Halk Plajı'nın da bulunduğu falezlere gelen Engin Ş. idaresindeki 34 CHK 531 plakalı otomobil, denize uçtu.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri ile deniz polisi, araç ve içindekileri bulmak için karadan ve denizden arama çalışması başlattı. 3 gün önce otomobilin yeri tespit edilerek sudan çıkarıldı. Hurdaya dönen otomobilde Engin Ş.'ye ulaşılamadı.



AİLE 5 GÜNDÜR BEKLİYOR



Engin Ş.'nin yakınları, 5 gündür bölgeden ayrılmadan çalışmaları takip ediyor. Havadan dron ile devam eden arama çalışmalarına dalgıçlar da dip taraması yaparak destek veriyor.



Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de hem açıkta yüzey taraması hem dalgıçlarla su altından arama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda, sonar cihazlar da kullanılıyor. Çok sayıda ekibin yer aldığı arama çalışmalarının sonuç vermesi için yoğun çaba harcanıyor.