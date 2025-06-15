Falezlerin arasında erkek cesedi bulundu

Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Lara Caddesi'ndeki falezlerin bulunduğu noktada hareketsiz yaran biri fark edildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, üzerinde tişört ve şort bulunan erkek cesedi bota alınıp Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hayatını kaybettiği tespit edilen 40-45 yaşları arasında olduğu tahmin edilen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.



Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye sevk edilen Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ilk incelemelerinde, vücudunda düşmeye bağlı olarak değerlendirilen yaralanmaların olduğu tespit edildi.

Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeni araştırılmak üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

