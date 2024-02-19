Fantastik Dörtlü'nün kadrosu belli Oldu

Fantastik Dörtlü'nün oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi belli oldu.

Marvel'ın ilk ailesini Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn, canlandıracak.



Resmi açıklamaya göre Fantastic 4 filminde Reed Richards (Mister Fantastic / Bay Fantastik) rolünde Pedro Pascal, Sue Storm (Invisible Woman / Görünmez Kadın) rolünde Vanessa Kirby, Johnny Storm (Human Torch/Alev Adam) rolünde Joseph Quinn ve Ben Grimm (The Thing / Taş Adam) rolünde Ebon Moss-Bachrach yer alacak.



Yönetmenliğini Matt Shakman üstleneceği Fantastik Dörtlü'nün vizyon tarihi 25 Temmuz 2025 olarak açıklandı.



