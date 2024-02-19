Fantastik Dörtlü'nün kadrosu belli Oldu

Marvel Studios Fantastik Dörtlü filiminin oyuncu kadrosunu açıkladı. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach ve Joseph Quinn yer alacağı film 2025'te vizyona girmeye hazırlanıyor.

Fantastik Dörtlü'nün kadrosu belli Oldu

Fantastik Dörtlü'nün oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi belli oldu.

Marvel'ın ilk ailesini Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn, canlandıracak.

Resmi açıklamaya göre Fantastic 4 filminde Reed Richards (Mister Fantastic / Bay Fantastik) rolünde Pedro Pascal, Sue Storm (Invisible Woman / Görünmez Kadın) rolünde Vanessa Kirby, Johnny Storm (Human Torch/Alev Adam) rolünde Joseph Quinn ve Ben Grimm (The Thing / Taş Adam) rolünde Ebon Moss-Bachrach yer alacak.

Yönetmenliğini Matt Shakman üstleneceği Fantastik Dörtlü'nün vizyon tarihi  25 Temmuz 2025 olarak açıklandı. 


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