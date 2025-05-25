Fare kovma yöntemi hastanelik etti
Fareleri kaçırmak için binanın çatısında kükürt ve ispirto yakan iki kişi, dört kişinin hastanelik olmasına neden oldu.
Tokat'ta iki kişi, apartmanda görülen farelerden kurtulmak için çatı katında kükürt yakarak duman çıkarmaya çalıştı.
Ancak kükürdün üzerine ispirto dökülüp yakılması sonucu kimyasal reaksiyon meydana geldi.
APARTMANIN TAMAMINA SİRAYET ETTİ
Çatıdan yayılan yoğun kimyasal duman, saniyeler içinde apartmanın tamamına sirayet etti.
MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI
Apartmandakiler nefes almakta zorlanarak panikle balkonlara çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Koridorları duman bastığı için içeride mahsur kalanlar, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.
DÖRT KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Dumandan etkilenen dört kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırdı.
Ateşi yakan iki kişi ise ifadeleri alınmak üzere karakola gönderildi.
Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Fare
- İtfaiye
- Tokat