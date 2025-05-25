Fare kovma yöntemi hastanelik etti

Koridorları duman bastığı için içeride mahsur kalanlar, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çatıdan yayılan yoğun kimyasal duman, saniyeler içinde apartmanın tamamına sirayet etti.

Ancak kükürdün üzerine ispirto dökülüp yakılması sonucu kimyasal reaksiyon meydana geldi.

Tokat 'ta iki kişi, apartmanda görülen farelerden kurtulmak için çatı katında kükürt yakarak duman çıkarmaya çalıştı.

DÖRT KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilenen dört kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırdı.

Ateşi yakan iki kişi ise ifadeleri alınmak üzere karakola gönderildi.

Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.