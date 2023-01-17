Fare zehri içip intihar kalkaşan Tuğçe'nin katil zanlısı tutuklandı

Eskişehir'de sevgilisi Tuğçe Can'ı (25) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen Onur Kaya, tutuklandı.
Kaya, savcılık sorgusunda ve çıkarıldığı hakimlikte susma hakkını kullanarak ifade vermedi. Sulh ceza hakimliği, Kaya’yı ‘kadına karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan tutukladı.
İşlemleri tamamlanan Onur Kaya, sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi.
NE OLMUŞTU?
Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can, 12 Ocak'ta çalıştığı özel huzurevine gitmek için evinden çıktı.
Onur Kaya, iddiaya göre, bina girişinde 1,5 aydır görüştüğü sevgilisi Tuğçe Can'ı sırtından, karnından ve boğazından bıçaklayıp kaçtı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Tuğçe Can, hayatını kaybetti.
Cinayet şüphelisi olarak yakalanan Kaya'nın fare zehri içerek intihara kalkıştığı belirlendi. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Kaya, taburcu edildi.