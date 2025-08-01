Fare zehri yutan bebek yoğun bakıma alındı

Edirne'de evde bulduğu fare zehirini yutan 2 yaşındaki bebeğin durumu ağır.

Fare zehri yutan bebek yoğun bakıma alındı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Danişment köyünde 2 yaşındaki D.K. isimli annesi mutfaktayken fare zehri yuttu.

Durumu fark eden anne, oğlunu Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Hayati tehlikesi bulunan D.K., ilk müdahalesinin ardından Uzunköprü Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.

D.K.’nın yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...