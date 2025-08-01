Fare zehri yutan bebek yoğun bakıma alındı
Edirne'de evde bulduğu fare zehirini yutan 2 yaşındaki bebeğin durumu ağır.
Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Danişment köyünde 2 yaşındaki D.K. isimli bebek annesi mutfaktayken fare zehri yuttu.
Durumu fark eden anne, oğlunu Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne götürdü.
Hayati tehlikesi bulunan D.K., ilk müdahalesinin ardından Uzunköprü Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.
D.K.’nın yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.
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