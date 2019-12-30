Fareleri öldürmek isterken zehirlendiler

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde oturan Derya Karakuş, cumartasi günü akşam evlerine giren farelerden kurtulmak için yatak ve dolapların altlarına zehir koydu. Havanın soğuk geçmesi nedeniyle kapı ve pencereleri kapalı olan evde uyuyan Karakuş, bir süre sonra uykusundan öksürerek uyandı. Evdeki ağır kokudan şüphelenerek, eşini de uyandıran Derya Karakuş, kendisini kötü hissedince sağlık ekiplerine haber verdi. Uykudaki 2 çocuğunu bir türlü uyandıramayan Karakuş, panik yaşadı. Eve gelen sağlık ekipleri, Karakuş ailesini hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan anne, baba ve çocukları tedavilerinin ardından taburcu oldu.



EVDE İNCELEME



Olayın yaşandığı evde polis ekipleri, giriş-çıkışlara izin vermedi. AFAD ekipleri ise eve gelerek gaz ölçümü yaptı. Herhangi bir tehlike olmadığı saptanan evin pencere ve kapıları açılarak havalandırıldı. Evdeki fare zehirleri temizlendi.