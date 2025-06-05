"Farkında mısın?" kampanyası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Plastik kirliliğine karşı tek yürek mücadele edelim. Toprağın diliyle konuşalım, suyun çağrısına kulak verelim. Farkında olanlardan olalım. Zira gelecek, farkındalıkla yeşerecek." ifadelerini kullandı.



Emine Erdoğan'ın onursal başkanlığını yaptığı Sıfır Atık Vakfı'nca başlatılan kampanya için ülke genelinde bilboardlara, led ekranlara ve reklam panolarına birçok görsel yerleştirildi.



Görsellerle gıda, tekstil, ilaç gibi ürünlerin atıkları ile su ve elektrik israfının çevreye verdiği zararlar anlatılıyor.