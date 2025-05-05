Farkında olmadan tahliye taahhütnamesi imzaladı, evden çıkarıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde Mehmet Mahmut Doğruyol ve eşi Ayşe Doğruyol, dört yıldır aynı evde kiracı olarak yaşıyordu.

İddiaya göre, ev sahibi B.K. kira artışı talebinde bulundu. Çift, bu talebe kısmen olumlu yanıt verdi ancak anlaşma sağlanamadı.

EVDEN ÇIKARILDILAR

Bunun üzerine kira sözleşmesi sırasında Ayşe Doğruyol’a emlakçı aracılığıyla imzalatılan tahliye taahhütnamesi işleme alındı.

İcra takibi başlatan ev sahibi, çifti evden çıkarttı. Evden çıkarılan çift, sokakta kaldı.

"EŞYALARIMIZI KAPININ ÖNÜNE KOYDULAR"

Yeminli tercüman olduğunu belirten Mehmet Mahmut Doğruyol, "4 senedir oturduğumuz evde kirayı düzenli ödedik. Ev sahibi zam yapmak istedi, yüzde 50’ye kadar razıydım ancak anlaşamadık. Sonradan eşi bizi mahkemeye vermiş. İcra memurları geldi, eşyalarımızı dışarı koydular. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Eşim kalp ameliyatı geçirdi, ben de hastayım. Raporlarımız var." dedi.

