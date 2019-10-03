Yaptığı açıklamayla siyaset dünyasında yüzde 50+1 tartışmasını başlatan eski bakan Faruk Çelik, sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz günlerde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50+1 Türkiye'yi yorar, yüzde 40 olmalı" şeklinde öneride bulunan Çelik, "Bu önerimi ortaya koyarken, kimseyle konuşmuş, görüşmüş de değilim" dedi.

Faruk Çelik, Cumhur İttifakı'nın yüzde 50'nin altına düştüğü için bu önerinin getirildiği iddialarına ise, "Madem öyle, bu durumda demek ki başkaları da yüzde 50 üzerine çıkacak. Neden rahatsız olunuyor?" diyerek yanıt verdi.



Son iki seçimde yaşanan tartışmalar ışığında Türkiye sosyolojisi ve ekonomisinin yüzde 50+1 oy yükünü kaldıramayacağını da vurgulayan Çelik, "Unutmayalım ki çıtayı yüksek tutmanın elbette avantajları vardır ve önemlidir. Ancak çıtanın herkes için esnek ve erişebilir olması, ülke sosyolojisi ve siyaset pratiğimiz açısından çok önemli, hayati ve sürdürülebilirdir" ifadelerini kullandı.