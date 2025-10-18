Faslı çifte dört gün boyunca kabusu yaşattı

İstanbul'da Faslı iki turisti, fidye için günlerce rehin tutan şüpheli tutuklandı.

Olay, 8 Ekim Çarşamba günü saat 15.10 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Mahallesi'nde meydana geldi.

YARDIM İSTEYEREK PENCEREDEN ATLADI



Sokakta inşaat halindeki binanın penceresine çıkan bir kadın Arapça bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Ardından pencereden atlayan kadını görenler polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, binanın birinci katından atlayarak hafif yaralanan kadına ilk yardımda bulundu.

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI HALDE BULUNDULAR

Fas uyruklu A.H.'nin (30) ifadeleri üzerine binaya giren polis, A.H.'nin nişanlısı H.R.'yi (29) elleri ve ayakları bağlı şekilde bir odada buldu.

Kurtarılan H.R. ve nişanlısı A.H., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken inşatta yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, kama olarak tabir edilen bıçak ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Turist olarak İstanbul'a geldiğini söyleyen nişanlı çift, polis merkezindeki ifadelerinde Afganistan uyruklu olduğunu söyleyen kişiler tarafından kaçırıldıklarını ve dört gündür elleri ve ayakları bağlanarak rehin tutulduklarını anlattı.

18 BİN DOLAR FİDYE İSTEMİŞ

Mağdurlar, şüphelilerin ailelerini arayarak 18 bin dolar fidye istediğini belirtti.

BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada olay yerinden kaçan Afganistan uyruklu Z.Ş. (18) gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada kaçırılan Faslı çifte ait 3 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli Z.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken polisin konuyla ilgili çalışmasının devam ettiği öğrenildi.