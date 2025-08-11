Fatih Altaylı hakkında bir soruşturma daha

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 22 Haziran’da "Cumhurbaşkanı’na Tehdit" iddiasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı hakkında "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde Altaylı’nın YouTube hesabına getirilen erişim engelinin de bu gerekçeyle uygulandığı öğrenildi.

Fatih Altaylı 22 Haziran'dan bu yana tutuklu bulunuyor.

FATİH ALTAYLI KİMDİR?



Fatih Altaylı, 20 Eylül 1962 Van doğumlu Türk gazetecidir. Televizyon ekranlarının en eski simalarından biri olan Altaylı Van'da dünyaya gelmiştir.



İlkokul ve Ortaokulu Çavuşoğlu Koleji'nde okuyan Altaylı, ardından Galatasaray Lisesi'nde öğrenimine devam etti. Lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nde almaktayken burayı terk eden Altaylı, Basın Yayın Yüksekokulu üzerinden devam etmekteyken bu okulu da diploma almadan bıraktı.



Fatih Altaylı'nın mesleğe başlaması 1982 yılına tekamül ediyor. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi'nde spor muhabirliği yapan Altaylı, 4 yıl çalıştıktan sonra Güneş Gazetesi'ne geçti. Burada da hızlı bir kariyer gelişimi gösteren Altaylı, Gelişim Yayınları'nda yazı işleri müdürlüğü görevine getirildi.



1992 yılına kadar Güneş Gazetesi'ndeki görevini sürdüren Altaylı, aynı yıl bu gazetenin kapanması ile işsiz kaldı. Fakat bu durum kendisini yıldırmadı ve 1993 yılında dönemin nadir özel radyolarından biri olan Best FM'in kuruculuğunu yaptı.



1995'te Kanal D ile anlaştı ve günümüze kadar varlığını çeşitli kanallarda sürdüren, televizyonların kült yapımlarından biri olan "Teke Tek" programını burada yapmaya başladı.

Aynı yıl Hürriyet Gazetesi'ne de yazar olan Altaylı, burada da çok duramayıp Show TV'ye geçti.



Show TV'den bir yıl sonra, yani 1996'da ayrılan Altaylı yeniden Kanal D ile anlaşıp, Doğan Medya Grubu'nda önemli işlere ve programlara imza attı.

Fakat 2005 yılında Doğan Medya ile de anlaşamayan Altaylı, bir süre ATV bünyesinde Teke Tek yaptıktan sonra, 2009 yılında Habertürk'e geçti.

Habertürk'te Teke Tek programının sunuculuğunu yapan Altaylı'nın yayınlarına 16 Mayıs 2023'te son verildi.



Kendi ismini taşıyan internet sitesinde köşe yazıları yazan Altaylı, yine kendi ismini taşıyan YouTube kanalında içerikler üretiyor.