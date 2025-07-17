Fatih Altaylı hakkında istenen ceza belli oldu

"Cumhurbaşkanı'na tehdit" suçlamasıyla 22 Haziran'da tutuklanan Fatih Altaylı hakkında iddianame düzenlendi. Altaylı'nın 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müşteki sıfatıyla yer aldı.



Fatih Altaylı'ya 20 Haziran'da sosyal medya kanalında yaptığı yorumlar nedeniyle bu suçlamalar yöneltiliyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede; Altaylı'nın, Cumhurbaşkanı'nın hayatına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehditte bulunduğu belirtildi.



Eylemin tereddüde yer bırakmayacak şekilde açık olduğu ve içeriğin geniş bir kitleye ulaşacağının belli olduğu ifade edildi.



Fatih Altaylı tutuklandı Haberi Görüntüle

Fatih Altaylı'nın "Cumhurbaşkanı'nı tehdit" suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması istendi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatının da 23 Haziran'da Altaylı'dan şikayetçi olduğu belirtildi.



Fatih Altaylı, savunmasında suçlamaları kabul etmemiş, "Cumhurbaşkanı'nı tehdit etmedim sadece tarihsel bir bilgi verdim." demişti.



Fatih Altaylı kimdir? Gazeteci Fatih Altaylı kaç yaşında ve nereli? Haberi Görüntüle