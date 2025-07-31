Fatih Altaylı'nın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Mahkemenin iddianameyi kabulünün ardından tensip zaptında, Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

İLK DURUŞMA 3 EKİM'DE YAPILACAK

Duruşmanın 3 Ekim'de Marmara Cezaevi Yerleşkesi'nin karşısındaki duruşma salonlarında yapılması kararlaştırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müşteki olarak yer alıyor.

FATİH ALTAYLI NEYLE SUÇLANIYOR?

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalından 20 Haziran'da yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldığı aktarılan iddianamede, söz konusu ifadelerin yer aldığı video çözümleme tutanağına göre, Altaylı'nın eyleminin "Cumhurbaşkanını tehdit" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği savunuldu.

İddianamede, söz konusu olayda video paylaşımının basın ve yayın yoluyla herkese açık şekilde yayınlandığına, içeriğin paylaşılmasının ardından geniş kitlelere ulaştığına dikkat çekilerek, soruşturma konusu eylemin "iletme kastı"yla gerçekleştirildiğinin tereddüde mahal bırakmayacak nitelikte açık olduğu ifade edidi.

ERDOĞAN'IN AVUKATI ŞİKAYETÇİ OLDU

İddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının eylemden haberdar olmasının ardından 23 Haziran'da şikayetçi olduğu belirtildi.

Fatih Altaylı'nın, YouTube kanalındaki videoda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sorulan soruya, milletin daha önce hoşuna gitmeyen padişahları öldürdüğüne ve boğduğuna yönelik sözde tarihsel örnekle cevap verdiği, sonrasındaki sözleriyle de sözde örneğini pekiştirmeye çalıştığının" altı çizilen iddianamede, Altaylı'nın Cumhurbaşkanı'nın hayatına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehdit suçu işlediği savunuldu.

Altaylı hakkında "cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla beş yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istendi.