Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma

Son dakika haberi! Gazeteciler Fatih Altaylı ile İsmail Saymaz hakkında soruşturma açıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Kasım'da Fatih Altaylı tarafından yazılan "Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz" başlıklı yazıda ve aynı gün Halk TV’de yayınlanan "Rota" isimli programda İsmail Saymaz tarafından "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye MHP’li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti." iddiasına ilişkin "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

DMM'DEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye MHP’li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti” iddiası yalanlanmıştı.



"Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinde kendisine iddia edildiği gibi bir görüntü izletmesi söz konusu değildir." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." notu düşülmüştü.