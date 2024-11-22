Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma
SON DAKİKA HABERİ: Gazeteci Fatih Altaylı ile İsmail Saymaz hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma başlatıldı. Altaylı ve Saymaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, bazı MHP milletvekilleri ile ilgili görüntü izlettiğini ileri sürmüş bu haber de yalanlanmıştı.
Son dakika haberi! Gazeteciler Fatih Altaylı ile İsmail Saymaz hakkında soruşturma açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Kasım'da Fatih Altaylı tarafından yazılan "Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz" başlıklı yazıda ve aynı gün Halk TV’de yayınlanan "Rota" isimli programda İsmail Saymaz tarafından "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye MHP’li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti." iddiasına ilişkin "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı.
DMM'DEN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye MHP’li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti” iddiası yalanlanmıştı.
"Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinde kendisine iddia edildiği gibi bir görüntü izletmesi söz konusu değildir." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." notu düşülmüştü.
Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye MHP’li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti” iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) November 21, 2024
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinde kendisine iddia edildiği gibi bir… pic.twitter.com/rPU1vH8DlD
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