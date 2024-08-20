Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan kimdir?

Mehmet Ergün Turan, 1967 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Trabzonludur. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, uzun yıllar dış ticaret ve inşaat sektöründe ticari faaliyetlerde bulundu.



Pek çok projenin mühendislik ve uygulama süreçlerini yürüttü.



1999-2005 yılları arasında Güngören Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İmar Komisyonu Üyeliği ve Başkanlığı ile İBB Encümen Üyeliği yaptı.



2007-2009 döneminde İBB Meclisi 2. Başkan Vekilliği, 2009-2014 döneminde İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevlerini üstlendi.



Mehmet Ergün Turan, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde yeniden Fatih Belediye Başkanı olarak seçildi.



Evli ve dört çocuk babasıdır.

