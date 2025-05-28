Fatih Belediyesi Sayıştay raporu: Başkan Turan'dan Özel'e yanıt

CHP Lideri konuşmasında, Fatih Belediyesi'ne ait bir mülkün öğrenci yurdu olması koşuluyla bir firmaya tahsis edilmesine rağmen, otel yapıldığını söyledi. Bazı Belediye Başkan Yardımcıları'nın kanunen yasak olmasına rağmen farklı şirketlerden huzur hakkı aldığını, reklam panolarının ihale yapılmadan kiraya verildiğini dile getirdi.



Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dan Özel'in açıklamalarına yanıt geldi. Turan, gizli belgeler ortaya çıkmış ve yolsuzluk tespit edilmiş gibi bir hava oluşturulduğunu söyledi.



Şeref ve haysiyetlerine bir algı operasyonu yapıldığını iddia etti. Sayıştay raporlarının halka açık olduğunu hatırlatan Turan, raporun kendileri için bir övünç madalyası olduğunu da belirtti.