Fatih Camisi imamını bıçaklayan şüpheli için istenen ceza belli oldu

Fatih Camisi'nde slogan atarak imam Galip Usta ile Bilal Erdem'i bıçakladığı iddiasıyla tutuklanan Ömer Salgın hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kasten yaralama" suçlarından toplam 34 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme, ilk duruşmanın 15 Mayıs'ta yapılmasını kararlaştırdı.

Fatih Camisi imamını bıçaklayan şüpheli için istenen ceza belli oldu
Fatih Camii saldırganı tutuklandı: Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı

Fatih Camii saldırganı tutuklandı: Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Galip Usta ile Bilal Erdem'in bıçakla, Yusufcan İslam'ın da saldırı sonucu yaralandığı olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 15 Mayıs'ta yapılmasını kararlaştırdı.

İddianamede, sanık Ömer Salgın'ın, Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar, Yusufcan İslam'a yönelik "kasten yaralama" suçundan da 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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