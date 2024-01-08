Fatih Camisi'nde bıçaklı saldırı: İmam ve talebesi yaralandı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 19.15'te Ö.S'nin Fatih Camisi'nde slogan atıp cami içerisinde huzursuzluk çıkardığı belirtildi.



Fatih Camisi imamı Galip Usta'nın Ö.S'yi uyararak dışarı çıkmasını istediği, bu sırada Ö.S'nin Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla yaraladığı kaydedilen açıklamada, "Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alınırken, Galip Usta ve Bilal Erdem, olayın ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır. İki yaralının hayati tehlikesi bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.



CAMİ İÇİNDE SLOGAN ATTI



Olayla ilgili polis ekiplerince yapılan incelemede, şüpheli Ö.S'nin akşam namazının ardından Fatih Camisi'nde "Allahu Ekber, kahrolsun İsrail. Uyanın Müslümanlar" şeklinde bağırması üzerine imam Usta'nın Ö.S'yi cami içerisinde bağırmaması için uyardığı tespit edildi.



Güvenlik görevlileri aracılığıyla cami dışına alınan şüphelinin bir süre sonra imam odasına gelerek, bulunan Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakladığı, olay yerinin yanında bulunan odadan çıkan güvenlik görevlilerinin ise şüpheliyi yakaladıkları belirlendi.



Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca da olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Şüpheli şahıs gözaltında. Adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir." dedi.



SALDIRGAN YAKALANDI



İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih Camii’nde uğradıkları saldırıda yaralanan hocamız Galip Usta ve talebesi Bilal Erdem'e Allah’tan şifa diliyoruz. Hastanede ziyaret ederek doktorlarımızdan bilgi aldık. Tedavileri devam ediyor. Fail yakalandı ve emniyetimiz olayı çok yönlü inceliyor. Geçmiş olsun." değerlendirmesinde bulundu.



ERBAŞ VE ÇELİK'TEN TEPKİ



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Fatih Camisi imamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan bıçaklı saldırıyı kınadı.



Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galip Usta hocamıza ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendilerine yüce Rabbimizden acil şifalar diliyor, cami cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Fatih Camii imamı Galip Usta’ya ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yönelik menfur saldırıyı üzülerek öğrendik. Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır. Bu vesileyle Galip hocaya ve yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz." dedi.