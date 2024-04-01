Fatih Erbakan: Seçimin tartışmasız galibiyiz

Seçimin dikkat çeken partisi, Yeniden Refah oldu. YRP aldığı yüzde 6'lık oyla dengeleri değiştirdi.



AK Parti ve CHP'den sonra en çok oy alan üçüncü parti konumunda. Şanlıurfa ve Yozgat belediye başkanlıkları da AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne geçti.



Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu sonuçlar milletimiz tercihini milli görüşten ve yeniden refahtan yana kullandığını açık bir şekilde göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.



Yeniden Refah Partisi, 1'i büyükşehir olmak üzere 2 il, 69 ilçe ve beldede zafere ulaştı. YRP, Şanlıurfa'da, Mehmet Kasım Gülpınar ile girdiği seçim yarışını kazandı. Yozgat'ta'da Kazım Arslan ipi göğüsledi.



Yeniden Refah Partisi'nin kazanamasa da seçim sonucuna doğrudan etki ettiği iller var.



Kahramanmaraş'ta yüzde 33.5, Düzce'de yüzde 29.7, Konya ve Karabük'te yüzde 23, Bingöl ve Elazığ'da yüzde 21, Kayseri'de yüzde 19,8,

Rize ve Gaziantep'te ise yüzde 17'lik oy oranlarına ulaşıldı.

