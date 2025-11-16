Fatih Erbakan yeniden genel başkan seçildi
16.11.2025 16:27
IHA
AA
Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin 3. Olağan Büyük Kongresi'nde delegelerin bin 78'inin oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi.
Yeniden Refah Partisi'nin 3. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu'nda, 81 ilden delegelerin katılımıyla gerçekleşti.
Kongrede yapılan genel başkanlık seçiminde, 1083 delege oy kullandı.
Fatih Erbakan, bin 78 oy aldı, 5 oy geçersiz sayıldı.
Erbakan, partisinin 3. olağan genel kurulunda geçerli oyların tamamını alarak tekrar genel başkan seçildi.