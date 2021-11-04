Fatih Erbakan'ın eşi corona virüse yakalandı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yazılı açıklamasında, kısa zaman önce Covid-19 tanısı konulan eşi ve ailesinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

''PCR YAPTIRMADIK, AKCİĞER GÖRÜNTÜSÜNDEN TEŞHİS KONDU''



Eşinin Covid-19 tanısının, akciğerlerinin görüntüsü üzerinden konulduğunu aktaran Erbakan, şunları kaydetti:



"Bu tanı nedeniyle temaslı olma şüphesi bulunduğundan kendimizi kısa bir süre izole etme kararı aldık. Dolayısıyla ailemizden hiç kimse, biz de dahil olmak üzere PCR testi yaptırmadık. Ortada böyle bir test sonucu da yok."



''COVID-19 DİYE BİR ŞEY YOK DEMEDİM, MÜCADELE YÖNTEMİ YANLIŞ DEDİM''

Daha önce "Covid-19 diye bir şey yoktur" ifadesini kullanmadığını vurgulayan Erbakan, virüsün olduğunu, ancak virüsle mücadele yönteminin yanlış olduğunu söylediğini belirtti.

''SÖYLEDİĞİMİZ HER ŞEYİN ARKASINDA DURUYORUZ''

Erbakan, "Corona virüs süreciyle ilgili bugüne kadar ne söylediysek bugün de aynı şeyi söylüyoruz, söylediğimiz her şeyin bugün de sonuna kadar arkasında duruyoruz" dedi.

