Fatih Karagümrük'ün kulüp müdürünün katili yakalandı

İstanbul Maltepe'de Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü Yunus Yıldız'ı tabancayla vurarak öldüren bacanağı Yalova'da gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden şüpheli ''Aramızda tartışma çıktı. Korkutmak için ateş ettim." dedi.

Fatih Karagümrük'ün kulüp müdürünün katili yakalandı
Fatih Karagümrük'ün kulüp müdürü öldürüldü

Fatih Karagümrük'ün kulüp müdürü öldürüldü

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'un Maltepe ilçesi İdealtepe Mahallesi'ndeki bir sokakta 14 Ekim'de saat 07.25 sıralarında meydana gelen olayda Yunus Yıldız (38) uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Yaralı halde gittiği hastanede kapısında yaşamını yitiren Yunus Yıldız’ın öldürülmesinin ardından polis tarafından soruşturma açıldı.

Yapılan çalışmalarda Yunus Yıldız’ı bacanağı Malik A.’nın vurduğu olayın ardından firar ettiği tespit edildi.

YALOVA'DA YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri Malik A.’nın izini Yalova’da buldu. Polis dün düzenlendiği operasyonda şüpheli Malik A.’yı gözaltına aldı. Şüpheli İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Fatih Karagümrük'ün kulüp müdürünün katili yakalandı - 1 Yunus Yıldız

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bir mağazada mağaza müdürü olarak çalışan Malik A. ilk sorgusunda cinayeti itiraf ederken “Salonda uyuyordum. Bir anda karşımda Yunus Yıldız’ı gördüm. Aramız zaten bozuktu. Aramızda tartışma çıktı. Bana bağırıp evden ayrıldı. Ben de pencereye çıkarak korkutmak amacıyla bindiği otomobile doğru ateş ettim. Amacım onu korkutup gözdağı vermekti.'' dedi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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