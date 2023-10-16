Fatih Karagümrük'ün kulüp müdürünün katili yakalandı

İstanbul'un Maltepe ilçesi İdealtepe Mahallesi'ndeki bir sokakta 14 Ekim'de saat 07.25 sıralarında meydana gelen olayda Yunus Yıldız (38) uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Yaralı halde gittiği hastanede kapısında yaşamını yitiren Yunus Yıldız’ın öldürülmesinin ardından polis tarafından soruşturma açıldı.
Yapılan çalışmalarda Yunus Yıldız’ı bacanağı Malik A.’nın vurduğu olayın ardından firar ettiği tespit edildi.
YALOVA'DA YAKALANDI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri Malik A.’nın izini Yalova’da buldu. Polis dün düzenlendiği operasyonda şüpheli Malik A.’yı gözaltına aldı. Şüpheli İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Bir mağazada mağaza müdürü olarak çalışan Malik A. ilk sorgusunda cinayeti itiraf ederken “Salonda uyuyordum. Bir anda karşımda Yunus Yıldız’ı gördüm. Aramız zaten bozuktu. Aramızda tartışma çıktı. Bana bağırıp evden ayrıldı. Ben de pencereye çıkarak korkutmak amacıyla bindiği otomobile doğru ateş ettim. Amacım onu korkutup gözdağı vermekti.'' dedi.
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
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