Fatih Karagümrük'ün kulüp müdürünün katili yakalandı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Bir mağazada mağaza müdürü olarak çalışan Malik A. ilk sorgusunda cinayeti itiraf ederken “Salonda uyuyordum. Bir anda karşımda Yunus Yıldız’ı gördüm. Aramız zaten bozuktu. Aramızda tartışma çıktı. Bana bağırıp evden ayrıldı. Ben de pencereye çıkarak korkutmak amacıyla bindiği otomobile doğru ateş ettim. Amacım onu korkutup gözdağı vermekti.'' dedi.



Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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