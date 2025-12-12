Fatih Karahan'ın annesi Hatice Karahan vefat etti
12.12.2025 22:45
Son Güncelleme: 12.12.2025 23:15
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın annesi Opr. Dr. Hatice Karahan, vefat etti.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın annesi Opr. Dr. Hatice Karahan, hayatını kaybetti.
Hatice Karahan'ın vefat haberi Merkez Bankası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile duyuruldu.
Açıklamada, Karahan'ın cenazesinin, 13 Aralık Cumartesi günü (yarın) Fatih Camii'nde yapılacak törenin ardından, 14 Aralık Pazar günü memleketi Uşak'ın Karahallı ilçesindeki aile mezarlığına defnedileceği belirtildi.
Resmi Kurum