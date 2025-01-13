Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti 2025: FSM Köprüsü tek-çift yön geçiş ücreti ne kadar?
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü geçiş ücretinin ne kadar olduğu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM)'nün köprü, otoyol ve tünellerin 2025 yılı için yeni geçiş ücretlerini açıklamasının ardından merak ediliyor. Her gün milyonlarca İstanbulluyu ağırlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için 2025 yılı tek-çift yön geçiş ücretleri belli oldu. Peki, 2025 Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek-çift yön geçiş ücreti ne kadar?
2025 yılı için Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü geçiş ücretleri açıklandı. Her gün İstanbul'da trafik durumuna göre tercih edilen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün tek yön ve çift yön ücret tarifeleri değişti. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), otomobil, otobüs ve kamyon gibi araçların Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için yeni geçiş ücretlerini açıkladı. Peki, 2025 Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? Tek-çift yön geçiş ücreti ne kadar?
FSM KÖPRÜSÜ 2025 GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?
İstanbul’daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne uygulanan araç geçiş ücretleri artırıldı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön geçiş ücreti 47 TL'ye yükseldi. Böylelikle bir araç sürücüsünün gidiş geliş çift yön FSM Köprü ücreti 94 TL'ye yükselmiş oldu.
2024 YILINDA GEÇİŞLER NE KADARDI?
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün 2024 yılındaki geçiş ücreti tek yön için 33 liraydı.
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