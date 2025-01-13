Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti 2025: FSM Köprüsü tek-çift yön geçiş ücreti ne kadar?

2025 yılı için Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü geçiş ücretleri açıklandı. Her gün İstanbul'da trafik durumuna göre tercih edilen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün tek yön ve çift yön ücret tarifeleri değişti. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), otomobil, otobüs ve kamyon gibi araçların Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için yeni geçiş ücretlerini açıkladı. Peki, 2025 Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? Tek-çift yön geçiş ücreti ne kadar?

FSM KÖPRÜSÜ 2025 GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?



İstanbul’daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne uygulanan araç geçiş ücretleri artırıldı.



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön geçiş ücreti 47 TL'ye yükseldi. Böylelikle bir araç sürücüsünün gidiş geliş çift yön FSM Köprü ücreti 94 TL'ye yükselmiş oldu.

