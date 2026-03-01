Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yeşile büründü
01.03.2026 23:27
Anadolu Ajansı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü "Yeşilay Haftası" için ışıklandırıldı.
İHA
İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yeşilay Haftası dolayısıyla yeşil renkte aydınlatıldı.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti öncülüğünde, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında İstanbul'da başlatılan farkındalık çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda İstanbul'un simgelerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek amacıyla yeşil renkle ışıklandırıldı.
Köprüye ayrıca Yeşilay bayrakları asıldı.