Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yeşile büründü

01.03.2026 23:27

Anadolu Ajansı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü "Yeşilay Haftası" için ışıklandırıldı.

İHA

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yeşilay Haftası dolayısıyla yeşil renkte aydınlatıldı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti öncülüğünde, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında İstanbul'da başlatılan farkındalık çalışmaları sürüyor.

 

Bu kapsamda İstanbul'un simgelerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek amacıyla yeşil renkle ışıklandırıldı.

 

Köprüye ayrıca Yeşilay bayrakları asıldı.