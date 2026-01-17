Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde araç alev aldı
17.01.2026 13:11
Anadolu Ajansı
AA
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir araçta henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Araç küle döndü.
Rumeli Hisarı Kavşağı mevkisi Anadolu Yakası istikametinde ilerleyen Talim D.'nin kullandığı otomobilde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Yangın nedeniyle Avrupa’dan Anadolu’ya geçişlerde oluşan trafik yoğunluğu, otomobilin çekilmesinin ardından normale döndü.