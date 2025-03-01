Fatih Sultan Mehmet’in vasiyetiydi: Üsküdar’da 350 yıldır süren ramazan geleneği

2025 Ramazan İmsakiyesi | İstanbul 1 Mart iftar vakti ne zaman, akşam ezan saat kaçta okunuyor? Haberi Görüntüle

Fatih Sultan Mehmet’in vasiyeti olan karşılıklı ezan okuma geleneği Üsküdar’daki Mihrimah Sultan Camisi ve Valide-i Cedid Camisi arasında sürüyor.



Geleneğe göre, birinci müezzin ezanın bir bölümünü okuyup bitirdiğinde diğer caminin müezzini de aynı bölümü okuyor.



Mihrimah Sultan Camisi Müezzini Ahmet Altıntaş, çifte ezan geleneğinin 350 yılın üzerinde Osmanlı’dan gelen kadim bir gelenek olduğunu ifade ederek “O zamandan bu zamana münavebeli bir şekilde Valide-i Cedid ve Mihrimah Sultan Camisi’nde olarak karşılıklı olarak okunmaya başlanmış, biz de bu geleneği devam ettiriyoruz.” dedi.



Yaklaşık iki yıldır Mihrimah Sultan Camisi’nde görev yaptığını aktaran Altıntaş, “Müthiş bir duygu bu. Camide görev yapmadan önce, eski bir Beykozluyum sık sık Üsküdar’a gelir bu ezanları dinlerdim. İçimden büyük bir aşk ve şevk ile bir gün ben de bu camiden ezan okuyabilecek miyim diye hayaller kurardım. Rabbim bize nasip etti bunu.” diye konuştu.

Yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerden de çok güzel tepkiler aldığını belirten Altıntaş, “’Beautiful’ diyerek gelip bize sarılmak isteyenler oluyor. Göğsünü gösterip çok duygulandığını ifade edenler oluyor. Sadece bu ezanları dinlemek için her gün Üsküdar’a geldiğini söyleyenler oluyor. Çok güzel izlenimler alıyoruz.” ifadelerini kullandı.



“İLK GELENEK OLAN YER ÜSKÜDAR’DIR”



Valide-i Cedid Camisi Müezzini Ahmet Uzunoğlu da kesintisiz bir şekilde öğlen, ikindi, yatsı ve çoğu zaman da sabah namazlarında münavebeli ezan okunduğunu belirterek, şöyle devam etti:



“Münavebeli ezan Osmanlı'dan gelen bir gelenek. Şöyle ki; birbirine yakın olan iki caminin ezanlarının birbirine karışmasını, seslerin karışmasını engellemek için bu yöntem kullanılıyordu.



Burası okuyor diğeri bekliyor, sonra biri okuyor diğeri bekliyor. İlk gelenek olan yer Üsküdar'dır. Daha sonra Avrupa yakasında Sultanahmet Camisi ile Firuzağa Camisi birbirine yakın iki camide de bu gelenek kullanılmıştır. Mihrimah Sultan Camisi ve Valide-i Cedid Camisi arasındadır bu gelenek.”