Fatih Terim ve kızına hakaret eden sanığın cezası belli oldu

Fatih Terim ve kızı Buse Terim Bahçekapılı'ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddia edilen Serkan E., bin 800 lira adli para cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Haberler - İHA - NTV Haber 11.02.2022 - 09:53

Fatih Terim ve kızına hakaret eden sanığın cezası belli oldu

Teknik direktör ile kızı Buse Terim'e hakaret ettiği öne sürülen sanık Serkan E.’nin 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, savcı mütalaasını sundu.

Fatih Terim ve kızı Fatih Terim ve kızı

Savcı sanığın 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep etti.

Mahkeme, Serkan E.'yi ''hakaret'' suçundan bin 860 lira para cezasına çarptırdı.

Ancak hükmün açıklanmasını geri bırakıldı. Serkan E., 5 yıl içinde aynı suçu işlemez ise ceza düşecek.

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