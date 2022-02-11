Fatih Terim ve kızına hakaret eden sanığın cezası belli oldu

Teknik direktör Fatih Terim ile kızı Buse Terim'e hakaret ettiği öne sürülen sanık Serkan E.’nin 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, savcı mütalaasını sundu.

Fatih Terim ve kızı

Savcı sanığın 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep etti.



Mahkeme, Serkan E.'yi ''hakaret'' suçundan bin 860 lira para cezasına çarptırdı.



Ancak hükmün açıklanmasını geri bırakıldı. Serkan E., 5 yıl içinde aynı suçu işlemez ise ceza düşecek.