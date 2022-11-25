Fatih Terim'in acı günü

Teknik direktör Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, Adana'daki evinde 91 yaşında hayatını kaybetti.

Fatih Terim'in acı günü

Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü 'in annesi Nuriye Terim (91)  etti.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evde bakım hizmeti alan Nuriye Terim, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Kentteki özel bir hastanenin morguna kaldırılan Terim'in cenazesinin, yarın eşi Talat Terim'in kabrinin yanında toprağa verileceği öğrenildi.

Fatih Terim'in acı günü - 1 Fatih Terim'in annesi

Öte yandan, Fatih Terim de taziyeleri kabul etmek ve cenaze törenine katılmak için 'ya hareket etti.

Fatih Terim'in babası Talat Terim de 6 Şubat 2019'da 95 yaşında yaşamını yitirmişti.

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