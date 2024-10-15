Fatih'te 100 milyonluk kaçak saat operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Ekim Pazartesi günü Fatih'te kaçak yollardan ülkeye sokulduğu tespit edilen kol saatlerinin bulunduğu 3 depoya operasyon düzenledi.



Operasyonda, piyasa değeri 100 milyon lirayı bulan 73 bin 104 kol saati yakalanırken 2 şüpheli de gözaltına alındı.

