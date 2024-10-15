Fatih'te 100 milyonluk kaçak saat operasyonu

İstanbul'un Fatih ilçesinde 3 ayrı depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri 100 milyon lirayı bulan 73 bin 104 kaçak kol saati yakaladı.

Fatih'te 100 milyonluk kaçak saat operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Ekim Pazartesi günü Fatih'te kaçak yollardan ülkeye sokulduğu tespit edilen kol saatlerinin bulunduğu 3 depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda, piyasa değeri 100 milyon lirayı bulan 73 bin 104 kol saati yakalanırken 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Fatih'te 100 milyonluk kaçak saat operasyonu - 1

Ele geçirilen kol saatleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi.

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