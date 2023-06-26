Fatih'te 3 katlı binada yangın

İstanbul'un Fatih ilçesi Süleymaniye Mahallesi Şifahane Caddesi'ndeki hurdalık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğinde bir derneğe ait 3 katlı ahşap binaya sıçradı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken binada bulunanlar tahliye edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu. NTV’yi sosyal medyadan takip edin