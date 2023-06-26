Fatih'te 3 katlı binada yangın

İstanbul Fatih'te bir hurdalık alanda çıktıktan sonra 3 katlı ahşap binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fatih'te 3 katlı binada yangın

'un Fatih ilçesi Süleymaniye Mahallesi Şifahane Caddesi'ndeki hurdalık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğinde bir derneğe ait 3 katlı ahşap binaya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fatih'te 3 katlı binada yangın - 1

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken binada bulunanlar tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

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