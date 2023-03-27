Fatih'te 3 katlı tarihi bina kısmen çöktü

Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'ndeki tarihi 3 katlı metruk binanın, çatı kısmı ve ikinci katında kısmen çökme meydana geldi.
Tarihi binadan kopan beton parçaları Edirnekapı Parkı’na düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina çevresinde incelemelerde bulundu.
Fatih Belediyesi zabıta ekipleri ise incelemelerin ardından binanın çevresine demir bariyerler koyarak önlem aldı.
YANGINDA HASAR ALMIŞTI
Gece saatlerinde kısmen çökme meydana gelen tarihi 3 katlı metruk binanın geçtiğimiz yıl kasım ayında çıkan yangında hasar gördüğü ortaya çıktı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.