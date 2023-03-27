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Fatih'te 3 katlı tarihi bina kısmen çöktü

İstanbul Fatih'te 3 katlı metruk binanın bir kısmında çökme meydana geldi.

Fatih'te 3 katlı tarihi bina kısmen çöktü

Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'ndeki tarihi 3 katlı metruk binanın, çatı kısmı ve ikinci katında kısmen çökme meydana geldi.

Tarihi binadan kopan beton parçaları Edirnekapı Parkı’na düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Fatih'te 3 katlı tarihi bina kısmen çöktü - 1

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevresinde incelemelerde bulundu.

Fatih Belediyesi zabıta ekipleri ise incelemelerin ardından binanın çevresine demir bariyerler koyarak önlem aldı. 

YANGINDA HASAR ALMIŞTI

Gece saatlerinde kısmen çökme meydana gelen tarihi 3 katlı metruk binanın geçtiğimiz yıl kasım ayında çıkan yangında hasar gördüğü ortaya çıktı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

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