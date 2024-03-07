Fatih'te 5 katlı binada yangın paniği

Ekipler, çatıyı saran ve diğer binaya sıçrayan alevleri güçlükle kontrol altına aldı. Yangın uzun süren çalışmaların ardından söndürüldü. Yangın sırasında iki binada hasar oluştu.



İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin