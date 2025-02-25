Fatih'te 6 katlı binada yangın paniği

Fatih Topkapı Mahallesi’nde saat 12.30 sıralarında 6 katlı apartmanın 4’üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede daireyi saran alevler binayı etkisi altına aldı. Yangın sırasında içeride mahsur kalan bir kişi, nefes almakta zorlanınca tişörtünü yüzüne bastırarak pencereye çıktı bir süre burada yardım bekledi.