Fatih'te 6 katlı binada yangın paniği

İstanbul Fatih'te bir binanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Fatih'te 6 katlı binada yangın paniği

Fatih Topkapı Mahallesi’nde saat 12.30 sıralarında 6 katlı apartmanın 4’üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede daireyi saran alevler binayı etkisi altına aldı. sırasında içeride mahsur kalan bir kişi, nefes almakta zorlanınca tişörtünü yüzüne bastırarak pencereye çıktı bir süre burada yardım bekledi. 

Fatih'te 6 katlı binada yangın paniği - 1

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Dairede mahsur kalan kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Dumandan etkilenen kişiye ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İstanbul'da 6 katlı binadan atılan çöp aracın camını kırdı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...