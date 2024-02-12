Fatih'te ahşap binada başlayan yangın yanındaki binaya da sıçradı

Balat Mahallesi Hızır Çavuş Köprübaşı Sokak'ta bir kısmı tadilat halinde olduğu öğrenilen 3 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Neden çıktığı bilinmeyen yangın kısa sürede yandaki 4 katlı binanın üç ve dördüncü katına sıçradı. Çevredeki vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Fatih, Bayrampaşa, Bakırköy ve Şişli itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın güçlükle kontrol altına alındı. Alevlerin 2 binayı da sardığı yangın için itfaiye ekipleri Hızır Çavuş Köprübaşı Sokak ve Mürselpaşa Caddesi üzerinde iki koldan söndürme çalışmaları yürüttü. Yangın yaklaşık 30 dakikalık bir çalışmanın ardından söndürüldü.