Fatih'te ahşap binada yangın

İstanbul Fatih'te iki katlı ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih'te ahşap binada yangın

'un Fatih ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Cibali Şerifiye Sokak'ta boş olduğu öğrenilen iki katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevre ilçelerden gelen takviye ekiplerin yardımıyla yangın bir saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Ekipler, yaptıkları incelemede binanın boş olduğunu tespit etti.

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