Fatih'te aile faciası: Emekli polis eşini ve çocuğunu öldürdü

İstanbul'un Fatih ilçesi Hırka-i Şerif Mahallesi'ndeki apartmanda yaşayan emekli başkomiser M.A.Y. (72), eşi S.Y. (61) ile kızı E.Y.'ye (27) silahla ateş etti.

M.A.Y., daha sonra aynı silahla kendisini vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan M.A.Y. ile eşi arasında yaklaşık 3 aydır şiddetli geçimsizlik yaşandığı, bu nedenle S.Y.'nin bir süre önce Kahramanmaraş'a gittiği, 28 Ağustos Cuma günü ise İstanbul'a döndüğü iddia edildi.

M.A.Y.'nin bir süredir uyku ve sinir şikayetleri nedeniyle psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.