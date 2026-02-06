Fatih'te banka soygunu. Kaçarken çaldığı parayı düşürdü

İstanbul Fatih Unkapanı Mahallesi'nde bulunan bankaya cerrahi maskeyle gelen şüpheli, silah tehdidiyle yaklaşık 112 bin lirayı aldıktan sonra koşarak uzaklaştı.



Kaçarken bir kişiye çarparak düşen şüpheli, bu sırada silahını ve çaldığı paranın bir kısmını düşürdü.

Soyguncunun çarptığı kişi ise yere düşürülen parayı toplayarak bankaya teslim etti. Teslim edilen paranın yaklaşık 80 bin lira olduğu belirtildi. Banka çalışanları tarafından yapılan kontrollerde ise 32 bin liranın eksik olduğu öğrenildi.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için bölgede geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Polis, kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.