Fatih'te binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Fatih'te beş katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.06.2022 - 06:47

Fatih'te binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Fatih'te beş katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Molla Gürani Mahallesi Sadi Çeşmesi Sokak'taki beş katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, çatı kullanılamaz hale geldi.

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