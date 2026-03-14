Fatih'te bir binada yangın. Bir can kaybı, biri ağır 5 yaralı
14.03.2026 08:25
Son Güncelleme: 14.03.2026 09:03
İstanbul Fatih’te bulunan bir binada yangın çıktı. Binada mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken bir kişi hayatını kaybetti. Biri ağır olmak üzere 5 yaralı ise hastaneye kaldırıldı.
Ayvansaray Mahallesi Duriye Sokak’ta bulunan iki katlı apartmanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, 3’üncü katı ve binanın çatısını komple sararken binada çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.
BİR ÖLÜ, 7 YARALI
İHA'nın aktardığına göre, yangında ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti. Biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.
Çıkan yangın ile ilgili inceleme sürüyor.