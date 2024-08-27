Fatih'te bir binanın içerisinde çökme: Banyo yapan genç kız alt kata düştü!

İstanbul Fatih Nişanca Mahallesi'ndeki bir binanın 4. katında meydana gelen çökmede E.M. isimli genç kız, evinden alt kata düşerek yaralandı.



İnanılmaz olayda yaralı kız sağlık ekiplerince ambulans ile hastaneye kaldırılırken, çöken bina ve yanında bulunan 2 bina tedbir amacıyla acilen boşaltıldı.



3 binadan toplam 35 kişinin tahliye edildiği kısmi çökmeye ilişkin ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

"BİNA YIKILIYOR ZANNETTİM, ATLADIM ALDIM KIZIMI"



E.M.'nin babası, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının banyoya girdiğini anlatarak ''Banyoya girdikten sonra bir kıyamet, gürültü koptu. Sonra baktım kızım aşağıya düşmüş. Ne olduğunu bilmiyorum, bina yıkılıyor zannettim, atladım kızımı aldım. 2-3 gün öncesinde de söyledik zaten, 'Tuvaletle ilgili bir sıkıntı var, bunu halledin.' dedik, 'Tamam hallederiz.' dediler. En sonunda başımıza bu geldi.'' diye konuştu.



